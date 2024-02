Afrika-Cup Afrika-Cup: Gastgeber Elfenbeinküste und Nigeria im Finale

Dank Bundesliga-Stürmer Sébastien Haller hat Gastgeber Elfenbeinküste beim Afrika-Cup das Endspiel erreicht. Der 29 Jahre alte Fußballprofi von Borussia Dortmund erzielte beim 1:0 (0:0) der Ivorer im Halbfinale gegen die Demokratische Republik Kongo per Direktabnahme in der 65. Minute den entscheidenden Treffer. Die Elfenbeinküste trifft nun am Sonntag auf Nigeria.