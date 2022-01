Kontentalturnier : Afrika-Cup wird überschattet von Corona und Konflikten

Yaoundé Salah, Mahrez, Mané: Viele Spieler europäischer Topclubs fiebern auf den Afrika-Cup hin. Das Turnier in Kamerun soll den Afrikanern Ablenkung in schwierigen Zeiten geben. Allerdings gibt es auch Probleme.

Die Euphorie für das Kontentalturnier vom 9. Januar bis 6. Februar mit Weltstars wie Liverpools Mohamed Salah (Ägypten) und Manchester-City-Angreifer Riyad Mahrez (Algerien) wird von den europäischen Spitzenclubs nicht geteilt. „Der Afrika-Cup verdient mehr Respekt. Vom sportlichen Wert und von der Popularität in Afrika her ist das Turnier für mich ein Höhepunkt im internationalen Fußball“, sagte der langjährige nigerianische Nationaltrainer Gernot Rohr der Deutschen Presse-Agentur.

Afrika-Cup vergleichbar mit EM

Der Ex-Frankfurter Sébastien Haller, Stürmer der Elfenbeinküste und beim niederländischen Fußballclub Ajax Amsterdam, kritisierte in einem Interview „den Mangel an Respekt für Afrika“, wenn Spieler gefragt werden, ob sie nicht lieber im Land ihres Vereins bleiben wollen. „Jeder europäische Verein, der einen afrikanischen Spieler verpflichtet, weiß um diese Problematik“, sagte der nigerianische Sportjournalist Osasu Obayiuwana der ARD-„Sportschau“.

Corona-Sorgen in Kamerun

In dem fußballbegeisterten Land mit seinen rund 28,5 Millionen Einwohnern dürfte die Dunkelziffer nach Schätzungen von Experten jedoch höher liegen. Zudem sind laut ARD-„Sportschau“ in Kamerun nicht einmal drei Prozent der Bevölkerung geimpft.

Auch Sicherheitslage unklar

Immer wieder kommt es zu Protest, gegen den die Sicherheitskräfte teils mit Gewalt vorgehen. Zudem verüben Separatisten immer wieder Angriffe. Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass mindestens 30.000 Menschen vor gewaltsamen Auseinandersetzungen im Norden des Landes in den benachbarten Tschad geflüchtet sind. Die Sicherheit in den Austragungsorten wurde daher verstärkt. In den sozialen Medien machten bereits höhnische Bilder die Runde, die das Maskottchen Mola in schusssicherer Weste sowie in Begleitung schwer bewaffneter Soldaten beim Flanieren durch die Straßen zeigte.