Fußball Ajax Amsterdam scheitert erstmals in Pokal an Amateurclub

Der 20-malige Cupsieger verlor in der zweiten Runde 2:3 (0:1) bei Viertligist USV Hercules. Brian Brobbey und Chuba Akpom glichen in Utrecht mit ihren Toren in der 83. und 88. Minute zwar spät noch einen 0:2-Rückstand aus, doch in der Nachspielzeit machte Mats Grotenbreg mit dem Siegtor für den Außenseiter die Sensation perfekt.