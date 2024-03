Real-Teainer Ancelotti zu Steuerhinterziehung: „Bin unschuldig“

Dem Italiener werde Hinterziehung von mehr als einer Million Euro an Steuern in den Jahren 2014 und 2015 vorgeworfen, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Autonomen Gemeinschaft Madrid am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sie wirft Ancelotti vor, dass er in den beiden Jahren als Real-Coach zwar sein Gehalt in der Steuererklärung angegeben, dem Fiskus aber seine Einnahmen aus Bildrechten verschwiegen habe. Der Italiener betonte, er habe die Geldstrafe beim Finanzamt schon bezahlt. Jetzt würden nur noch die Rechtsanwälte sprechen, um eine Lösung zu suchen, fügte er hinzu.