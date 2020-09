Ehemaliger Nationalspieler : Andreas Beck: Freue mich über Fan-Zuspruch in Eupen

Andreas Beck: Freue mich über Fan-Zuspruch in Eupen

Eupen Der frühere Fußball-Nationalspieler Andreas Beck ist stolz auf seinen Status als Publikumsliebling beim belgischen Erstligisten KAS Eupen.

„Es freut mich, dass die Fans meinen Einsatz honorieren: Ehrliche Aktionen, Engagement“, sagte der Ex-Bundesligaprofi der Deutschen Presse-Agentur. „Ich will in einem deutschsprachigen Gebiet die sogenannten typischen deutschen Tugenden einbringen wie Arbeit, Disziplin und Fleiß.“

Er sehe sich als Teamspieler - in der Kabine und auf dem Platz, betonte der Rechtsverteidiger. „Das ist meine Aufgabe und das will ich natürlich auch bald wieder in der Startelf zeigen.“