Corona-Krise : Appell von Toni Kroos: „Bleibt zu Hause!“

Fordert auf, daheim zu bleibe:Toni Kroos von Real Mardrid. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Madrid Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat in der Coronavirus-Krise zur Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. „Lasst es bitte, bleibt zu Hause!“, sagte er bei Instagram an die Menschen gerichtet, die weiter viel in der Öffentlichkeit seien.

Zwar würden sich die meisten schon an die Vorgaben der Behörden halten, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid, aber es gebe einige „Unverbesserliche“. „Das verlängert diese ganze Situation nur und ist obendrein extrem gefährlich für alle, die zu dieser Risikogruppe gehören.“

Für seine Fans hat sich Kroos eine Ablenkung in den eigenen vier Wänden überlegt. „Ich werde ab jetzt täglich ein kleines Video posten mit einer Übung im Bereich Fußball“, sagte er. Unter allen, die die Übung nachmachen und ein Video davon bei Instagram posten, werde er Gewinne verlosen.