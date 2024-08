WM-Qualifikation Argentinien gegen Chile und Kolumbien ohne Lionel Messi

Argentinien muss in der WM-Qualifikation auf Lionel Messi verzichten. Der 37 Jahre alte Weltfußballer fällt wegen seiner Knöchelverletzung weiter aus und fehlt im Aufgebot von Trainer Lionel Scaloni. Der Coach gab seinen Kader für die Duelle mit Chile am 5. September und Kolumbien fünf Tage danach am Montag bekannt.