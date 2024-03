Freundschaftsspiel Argentinien schlägt El Salvador auch ohne Messi

Cristian Romero von Tottenham Hotspur erzielte in der 16. Minute nach einem Eckball von Ángel Di María per Kopf den Führungstreffer für die Albiceleste. Enzo Fernández vom FC Chelsea traf in der 42. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0. Nach einer schönen Kombination verwandelte Giovani Lo Celso in der 52. Minute schließlich zum 3:0-Endstand.