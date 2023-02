Fußball : Argentiniens Coach Scaloni: Auszeichnung und neuer Vertrag

Buenos Aires/Paris Kontrakt verlängert, Auszeichnung erhalten: Der argentinische Fußball-Nationaltrainer Lionel Scaloni ist wenige Stunden nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 von der FIFA als Welttrainer 2022 ausgezeichnet worden.

Der 44-Jährige setzte sich bei der FIFA-Gala in Paris gegen Carlo Ancelotti von Real Madrid und Pep Guardiola von Manchester City durch. Er tritt die Nachfolge von Jürgen Klopp (2019/2020) und Thomas Tuchel (2021) an, die die Auszeichnung in den Vorjahren für ihre Erfolge mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea erhalten hatten.

Kurz zuvor hatte der argentinische Fußballverband (AFA) nach einem Gespräch zwischen Verbandschef Claudio Tapia und Scaloni am Rande der Ehrung für den Weltfußballer des Jahres in Paris mitgeteilt, dass der Coach die Albiceleste auch zur nächsten WM in gut drei Jahren führen soll. Scaloni hatte Argentinien um Superstar Lionel Messi im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Katar zum dritten Titel geführt.