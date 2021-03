Premier League : Argentinier Sergio Aguero verlässt Manchester City

Manchester Stürmer Sergio Aguero wird Manchester City am Ende der Saison nach zehn Jahren im Verein verlassen.

Aufgrund von Verletzungen war Aguero in dieser Saison nur in 14 Spielen eingesetzt worden. „Sergios Beitrag für Manchester City in den letzten 10 Jahren kann nicht genug betont werden“, sagte der Club-Chef Khaldoon Al Mubarak. Es werde eine Statue von Aguero errichtet, kündigte der Unternehmer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an.