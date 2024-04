Premier League Arsenal an der Spitze - Auch Manchester City gewinnt

Arsenal ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Bukayo Saka in der 33. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigte dann der 24-jährige Havertz, warum er seit geraumer Zeit in Topform ist. In der 62. Minute schlug der frühere Leverkusener zu, als er nach Vorarbeit von Jorginho gegen zwei Mann den richtigen Laufweg fand und aus der Nahdistanz vollendete. Leandro Trossard (86.) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.