Corona-Krise : Arsenal-Profi Xhaka: „Super-Signal“ aus Deutschland

Granit Xhaka sieht das Hygienekonzept der Bundesliga als Vorbild. Foto: Paul Terry/CSM via ZUMA Wire/dpa

London Arsenal-Profi Granit Xhaka sieht den Neustart in Deutschland als Mutmacher für andere Fußball-Ligen in Europa.

„Wenn das Hygiene-Konzept der DFL in Deutschland trägt, ist das ein Super-Signal an die anderen Ligen und macht uns allen Mut, dass wir bald wieder spielen können“, sagte der 27 Jahre alte Schweizer in einem Interview der „Sport Bild“. „Das ist ein positives Hoffnungszeichen für den Sport.“