Arsenal verliert 1:3 - Liverpool nach 5:1 Vierter

Der englische Fußballmeister FC Chelsea hat zum Auftakt des 15. Spieltags der Premier League einen Heimsieg gefeiert. dpa

Der FC Arsenal mit dem deutschen Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat nach drei Siegen in der Premier League einen bitteren Dämpfer erlebt.

Im Topspiel gegen den Tabellenzweiten Manchester United unterlagen die Gunners trotz 20 Minuten in Überzahl mit 1:3 (0:2) und wurden in der Tabelle vom FC Liverpool überholt. Das Team von Jürgen Klopp feierte auswärts bei Brighton&Hove Albion einen Kantersieg und verdrängte Arsenal von Platz vier.

Die Gunners gerieten im eigenen Stadion früh in Rückstand. Antonio Valencia (4. Minute) und Jesse Lingard (11.) trafen für Man United. Nach dem Anschlusstreffer durch Alexandre Lacazette (49.) verhinderte United-Torwart David De Gea in der hochklassigen Partie mit mehreren Paraden den Ausgleich, bevor Lingard (63.) für die Entscheidung sorgte. Dass Paul Pogba (74.) für ein grobes Foul noch die Rote Karte kassierte, half Arsenal, das jetzt Fünfter ist, nicht mehr.

Liverpool gewann in Brighton dank Toren von Emre Can (30.), Roberto Firmino (31./48.), Philippe Coutinho (87.) und Lewis Dunk (89./Eigentor). Das zwischenzeitliche 1:3 hatte Glenn Murray (51.) per Foulelfmeter erzielt. Klopp blieb nach dem Spiel zurückhaltend. „Ob ich das genossen hab? Nicht wirklich, nicht die ganze Zeit“, sagte er mit Blick auf die schwache Anfangsphase.

Meister FC Chelsea gewann nach Rückstand noch mit 3:1 (2:1) gegen Aufsteiger Newcastle United. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Dwight Gayle (12.) drehten Eden Hazard (21.) und Alvaro Morata (33.) die Partie an der Stamford Bridge. Belgiens Nationalspieler Hazard (74.) besorgte den Endstand per Strafstoß. Chelsea festigte damit den dritten Tabellenplatz, Newcastle rangiert weiter im Mittelfeld.

Tottenham Hotspur blieb im vierten Ligaspiel nacheinander sieglos und kam beim FC Watford nur zu einem 1:1 (0:1). Christian Kabasele (13.) traf für Watford, Heung-Min Son (25.) für Tottenham, das nach einer Roten Karte für Davinson Sánchez (52.) zu zehnt war. Durch den Punkt rückten die Spurs, die in der Gruppenphase der Champions League vor Real Madrid und Borussia Dortmund rangieren, auf Platz sechs vor.

Aufsteiger Huddersfield Town kassierte beim FC Everton schon die vierte Niederlage in Serie. Das Team von Coach David Wagner unterlag im Goodison Park mit 0:2 (0:0). Gylfi Sigurdsson (47.) und Dominic Calvert-Lewin (73.) trafen für Everton, bei dem der neue Trainer Sam Allardyce erstmals auf der Bank saß. Huddersfield hatte am Samstag als 15. nur noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

