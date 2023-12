Premier League Arsenal verliert: Liverpool springt an die Spitze

Mittelfeldspieler Harvey Elliott traf in der ersten Minute der Nachspielzeit und sicherte dem Team von Trainer Jürgen Klopp in London ein 2:1 (0:0) bei Crystal Palace. Zuvor hatte Stürmer-Star Mohamed Salah (76.) mit seinem 200. Tor im Dress der Reds und zugleich seinem 150. Treffer in der Premier League den Ausgleich für Liverpool erzielt. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es das erste Mal ist, dass jemand 76 Minuten lang so schlecht spielt wie wir und trotzdem gewinnt“, sagte Trainer Jürgen Klopp.