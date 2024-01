Fußball Asien-Cup: Klinsmann mit Südkorea im Viertelfinale

Guesung Cho rettete Südkorea mit seinem Tor in der neunten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. Abdullah Radif (46.) hatte im Education City Stadion zur Führung für Saudi-Arabien getroffen. In der nächsten Runde trifft Südkorea am Freitag auf Australien. Am Mittag hatte Usbekistan durch ein 2:1 gegen Thailand die nächste Runde erreicht.