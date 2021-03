Primera Division : Atlético baut Vorsprung mit Sieg gegen Bilbao aus

Madrid Atlético Madrid hat mit einem Sieg in einem Nachholspiel den Vorsprung auf die Verfolger in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter ausgebaut.

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone setzte sich am Mittwochabend in einer Partie des 18. Spieltags mit 2:1 (1:1) gegen Athletic Bilbao durch.

Die Basken gingen in der 21. Minute durch Iker Muniain in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Marcos Lloriente der Ausgleich. Für den Siegtreffer sorgte Uruguays Stürmerstar Luis Suarez per Elfmeter in der 51. Minute.