Real-Star Auch Modric im Visier der spanischen Steuerbehörden

In Spanien ist erneut ein Fußballstar in den Fokus der Steuerbehörden gerückt. Luka Modric von Real Madrid wird vorgeworfen, in den Jahren 2013 und 2014 fast 900 000 Euro an Steuern hinterzogen zu haben, wie die Zeitung „El País“ unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. dpa