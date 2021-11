Premier League : Aus für Solskjaer bei Manchester United - Kommt Zidane?

Manchester Nach der 1:4-Blamage beim FC Watford zieht Manchester United die Konsequenzen. Trainer Ole Gunnar Solskjaer muss wie erwartet gehen. Die Probleme beim englischen Rekordmeister sind damit nicht gelöst.

„Es ist schwer zu erklären, warum wir so gespielt haben“, sagte Solskjaer sichtbar resigniert beim Sender BBC. Noch am Abend beriefen die Man-United-Verantwortlichen eine Krisensitzung ein. Am Sonntag wurde das Aus für den 48-jährigen Solskjaer verkündet, und der Club steht wieder mal vor einer Neuausrichtung.