Copa Libertadores : Auseinandersetzung wegen Aus: Boca-Delegation auf freiem Fuß

Belo Horizonte/Buenos Aires Nach einer Nacht und einem Morgen auf der Polizeiwache ist die Delegation des argentinischen Fußballclubs Boca Juniors in der brasilianischen Metropole Belo Horizonte wieder auf freiem Fuß.

Insgesamt seien es zwölf Stunden in Gewahrsam gewesen, berichtete das Nachrichtenportal „G1“. Sechs Teammitglieder sagten laut „G1“ unter Berufung auf die Polizei aus.

Die Boca-Profis hatten sich nach ihrem Achtelfinal-Aus in der Copa Libertadores gegen Atlético Mineiro am Mittwochabend heftige Auseinandersetzungen mit der gegnerischen Mannschaft, der brasilianischen Polizei und Sicherheitskräften geliefert. Das zeigen Videos aus dem Innenbereich des Stadions sowie Handyaufnahmen. Unter anderem warfen sie Absperrgitter um, ein Spieler ist mit einem herausgerissenen Wasserspender zu sehen.

Die Boca Juniors sollen mit der Leistung der Unparteiischen unzufrieden gewesen sein, nachdem diese zwei Tore in Absprache mit dem Videoschiedsrichter nicht anerkannt hatten. Bereits nach dem Hinspiel hatte der südamerikanische Fußball-Verband Conmebol den Schiedsrichter und den Video-Offiziellen wegen „schwerer Fehler“ bei einem nicht anerkannten Boca-Treffer vorübergehend suspendiert.

Das brasilianische Portal „Globo Esporte“ hatte berichtet, dass acht Mitglieder identifiziert worden seien und die gesamte Delegation der Argentinier beschlossen hätte, auf der Polizeiwache in Belo Horizonte zu erscheinen. Deshalb verpassten sie ihren ursprünglichen Flug zurück nach Argentinien. Ein neuer Rückflug war für Mittwochnachmittag (Ortszeit) geplant. Die Delegation sei bereits auf dem Weg zum Flughafen, von wo aus sie in den nächsten Stunden nach Buenos Aires weiterfliegen wird, schrieb der argentinische Botschafter in Brasilien, Daniel Scoli, auf Twitter.