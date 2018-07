Australiens Altstar Cahill tritt aus Nationalteam zurück

50 Tore in 107 Länderspielen

Australiens Rekordtorschütze Tim Cahill hat seinen Abschied aus der Fußball-Nationalmannschaft verkündet. dpa

„Heute ist der Tag, an dem ich meine Schuhe (...) bei den Socceroos an den Nagel hänge“, schrieb der 38-Jährige auf Twitter. „Worte können nicht beschreiben, was es mir bedeutet hat, mein Land zu repräsentieren“, ergänzte Cahill.

In 107 Länderspielen erzielte Cahill 50 Tore für die Australier und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. Mit seinen beiden Toren im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Syrien hatte Cahill die Australier überhaupt erst zur WM nach Russland geschossen. Dort war der einstige Premier-League-Profi nur noch Ersatz und wurde vom scheidenden Trainer Bert van Marwijk im letzten Gruppenspiel gegen Peru eingewechselt. Der Niederländer hatte vor der WM Cahills außergewöhnliche Fähigkeiten betont. Bei der WM 2006 erzielte der Stürmer das erste australische Tor bei einer Endrunde.

