Fußball Austria Wien trennt sich von Trainer Michael Wimmer

Wimmer, der Oktober 2022 als Interimscoach den VfB Stuttgart übernommen hatte, war seit Januar 2023 Chef der Austria und hatte dann den Einzug in die Meistergruppe geschafft. In dieser Saison verpassten die Wiener die Top sechs knapp, die schwachen Leistungen in der Qualifikationsgruppe gaben dann den Ausschlag für die Trennung. In neun Spielen holte Wimmer nur zwei Siege.