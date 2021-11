Primera Division : Bale-Agent schimpft auf Fans von Real Madrid: „Ekelhaft“

Der Waliser Gareth Bale ist in Madrid nur Ersatz. Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Pool via AP/dpa

Madrid Der Agent des bei Real Madrid wenig spielenden Fußballstars Gareth Bale hat erneut auf die Fans des spanischen Rekordmeisters geschimpft.

Barnett bekräftigte damit die scharfe Kritik, die er bereits zuvor geäußert hatte, obwohl der Zusammenschluss der Fan-Organisationen von Real Madrid daraufhin in einem am Freitag veröffentlichten Kommuniqué eine Entschuldigung von ihm gefordert hatte. Die will Barnett aber partout nicht geben. „Es gibt keine Lösung. Das ist mir egal. Warum sollte mich das interessieren?“