Prestigeträchtige Auszeichnung : Ballon d'Or: Lewandowski hofft - Neuer dabei

In der laufenden Saison steht Robert Lewandowski bei 25 Treffern in 20 Spielen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa/Archivbild

Paris In Paris wird der prestigeträchtige Ballon d'Or vergeben. Bayerns Weltfußballer Robert Lewandowski hofft auf die nächste Auszeichnung, der Pole hat aber namhafte Konkurrenz.

Der 33-jährige Lewandowski hatte nach dem Triple-Jahr 2020 in der Bundesliga den als ewig geltenden Torrekord von Gerd Müller auf 41 Treffer verbessert. In der laufenden Spielzeit steht der Pole schon wieder bei 25 Treffern in 20 Pflichtspielen für den FC Bayern. Zusammen mit Sébastien Haller von Ajax Amsterdam führt er die Torschützenliste der Champions League an.