Vorstellung in Barcelona „Bammental is my home“: Flick will bei Barça in Peps Spuren

Dabei ging es auch um die Herkunft des 59-Jährigen, der gut zehn Monate nach dem Aus beim DFB ein neues Abenteuer in Angriff nimmt. Flick wartete nicht lange und erzählte stolz vom 6500-Seelen-Ort in der badischen Provinz, den er seine Heimat nennt. „Bammental is my home“, sagte der Trainer. Bammental sei sein Zuhause - um dann scherzhaft anzufügen: „Beides fängt mit B an, also ist es nicht weit von Barcelona entfernt.“ Die Lacher hatte der Nachfolger von Vereinslegende Xavi Hernández auf seiner Seite.