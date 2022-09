Test-Länderspiel : Bananen-Wurf gegen Brasilianer Richarlison - „Eine Schande“

Paris Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Thiago Silva hat den Bananen-Wurf gegen Teamkollege Richarlison als „Schande“ bezeichnet.

Beim Testspiel des fünfmaligen Weltmeisters Brasilien in Paris gegen Tunesien (5:1) war Richarlison nach seinem Tor mit einer Banane beworfen worden. Getroffen wurde der 25-Jährige nicht. „Hoffen wir, dass sie den Fan identifizieren und bestrafen. Man sieht, was Vinicius Junior zuletzt passiert ist und nun das, in einem Stadion“, sagte der Spieler von Tottenham Hotspur und kritisierte später auf Twitter die Verbände: „Solange sie sich weiterhin auf das "bla bla bla" beschränken und nicht bestrafen, wird es so weitergehen. Jeden Tag und an jeder Ecke.“