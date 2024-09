Primera División Barça-Gruß an ter Stegen vor siebtem Sieg in Serie

„Sport“ und auch „Mundo deportivo“ beriefen sich zudem auf einen Bericht des polnischen Portals meczyki.pl. Demnach soll der ehemalige Nationaltorwart am Donnerstag den medizinischen Test absolvieren. Flick hatte am Dienstag in einer Pressekonferenz erklärt, dass sie Vertrauen in Pena hätten. Der ehemalige Bundestrainer hatte aber auch weitere Gespräche angekündigt und gesagt: „Wir müssen sehen, was wir in Zukunft tun werden.“