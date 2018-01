Barça siegt weiter: 3:0-Sieg gegen Levante

Der FC Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat seine Dominanz in der Primera División auch zu Beginn des neues Jahres fortgesetzt. dpa

Barça setzte sich vor 56 380 Zuschauern im Camp Nou 3:0 (2:0) gegen UD Levante durch und bleibt damit in dieser Saison in der höchsten spanischen Fußball-Spielklasse ungeschlagen. Lionel Messi (12. Minute), Luis Suárez (38.) und Paulinho (90.+3) erzielten die Tore für die Katalanen, die weiter souverän an der Tabellenspitze liegen und neun Punkte Vorsprung vor Verfolger Atlético Madrid haben.

