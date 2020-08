Nach 2:8-Debakel : Barça-Trainer Setién vor dem Aus - Wirbel um Messi

Barcelona Nach der 2:8-Demütigung durch Bayern München sind Konsequenzen beim FC Barcelona unausweichlich. Trainer Setién steht vor dem Aus. Bei der Katharsis geht es aber vor allem um eine Frage: Was wird aus Lionel Messi?

Die Trennung von Trainer Quique Setién scheint längst beschlossene Sache, den FC Barcelona beschäftigt in einer der größten Krisen seiner Vereinsgeschichte aber vor allem eine Frage: Was wird aus Lionel Messi?

Nach der 2:8-Niederlage im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern nehmen die Spekulationen um einen möglichen Abschied des Fußball-Superstars weiter Fahrt auf. Der 33-Jährige habe sich nach der Demütigung in Lissabon in die Pyrenäen verzogen, schreibt die argentinische Sportzeitung „Olé“, und sinniere darüber, ob er Barça nach 20 Jahren den Rücken kehren solle. Für den Club wäre das ein „Erdbeben“, schreibt die Sportzeitung „Goal“.

Unterdessen tagte am Montag die Vereinsführung im Camp Nou in Barcelona, um über die Konsequenzen aus dem Königsklassen-Debakel zu beraten. Auf der Tagesordnung stand auch die Zukunft von Trainer Setién. Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu sagte dem Sender Cope, die Trennung von dem 61-Jährigen stehe bereits fest und solle am Montag offiziell verkündet werden. Auch die Zukunft von Sportdirektor Eric Abidal ist laut „Mundo Deportivo“ offen. Die Bedeutung des Krisentreffens zeigt auch die Tatsache, dass sich das Führungsgremium trotz Corona-Beschränkungen persönlich treffen sollte.