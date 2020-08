Primera División : Barça trennt sich auch von Sportdirektor Eric Abidal

Barcelona Nach der Trennung von Trainer Quique Setién hat der krisengeschüttelte FC Barcelona auch die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Eric Abidal beendet.

Mit dem Franzosen sei eine Einigung zur Auflösung des Arbeitsvertrages erzielt worden, teilte der spanische Club mit. Die schon seit Wochen anhaltende Krise im Club von Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hatte sich am vorigen Freitag durch das 2:8-Debakel gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League in Lissabon deutlich zugespitzt. Am Vortag kündigte die Vereinsführung eine „umfassende Umstrukturierung des ersten Teams“ an.