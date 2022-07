Transfers : Barça verstärkt sich mit Kessié und Andreas Christensen

Franck Kessie hat einen Vertrag beim FC Barcelona unterschrieben. Foto: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Barcelona Der FC Barcelona hat wenige Stunden nach der Verpflichtung des ivorischen Mittelfeldspielers Franck Kessié auch Andreas Christensen geholt.

Der Däne spielte zuletzt für den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea in der englischen Premier League und erhält bei den Katalanen einen Vertrag bis 30. Juni 2026, wie der Club mitteilte.

Christensens neues Arbeitspapier soll nach Vereinsangaben eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro beinhalten. Der Innenverteidiger, der zwischen 2015 und 2017 an den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ausgeliehen war, soll am 7. Juli vorgestellt werden.