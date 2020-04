Sechs Rücktritte : „Barçagate“ lässt Messi-Club nicht zur Ruhe kommen

Die Methoden von Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu werden in der Clubführung des FC Barcelona hart kritisiert. Foto: --/gtres/dpa.

Barcelona Sechs Vereinsdirektoren treten beim FC Barcelona zurück. Darunter sind auch zwei Vizepräsidenten. Der Grund ist vor allem Club-Boss Bartomeu. Er gilt als Drahtzieher des „Barçagate“.

Der Zoff beim FC Barcelona ist nach dem „Barçagate“ eskaliert. Während auch im spanischen Fußball an Spiele des Teams um Lionel Messi und Marc-André ter Stegen nicht zu denken ist, tobt beim katalanischen Top-Club ein Machtkampf.

In einem Brief, den am Karfreitag mehrere Medien abdruckten, empfahlen sie Neuwahlen, damit der Verein auch die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie meistern kann. „Es ist unser letzter Dienst für den Club“, kommentierten sie den dringlichen Rat. Ihre Rücktrittsentscheidung ist allerdings vor allem eine Reaktion auf das sogenannte „Barçagate“. Es herrsche „Ernüchterung“, hieß es, man habe davon nur über die Presse erfahren.