Primera División Barcelona kann Real Madrid Tabellenführung retten

Mit 39 Punkten führt Real die Tabelle in der Primera División an, hat aber ein Spiel mehr als der FC Girona (38). Die Überraschungsmannschaft aus dem Nordosten Kataloniens muss am Sonntag im Spitzenspiel beim Dritten FC Barcelona (34) antreten und könnte Madrid an der Tabellenspitze ablösen. Andererseits kann Barcelona mit einem Sieg im katalanischen Derby dafür sorgen, dass der Erzrivale aus der Hauptstadt an der Tabellenspitze bleibt und den Meisterkampf in Spanien noch spannender machen.