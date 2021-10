Primera Division : Barcelona noch tiefer in der Krise - Pleite gegen Vallecano

Barcelona noch tiefer in der Krise - Pleite gegen Vallecano

Madrid Die Krise beim FC Barcelona und Trainer Ronald Koeman verschärft sich weiter. Die Katalanen mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen verloren am Mittwochabend mit 0:1 (0:1) bei Rayo Vallecano.

Der kolumbianische Altstar Radamel Falcao erzielte in der 30. Minute den entscheidenden Treffer. Barcelonas Memphis Depay scheiterte zudem per Foulelfmeter an Keeper Stole Dimitrievski (71.).