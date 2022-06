Primera División : Barcelona verkauft Medienrechte für 207,5 Millionen Euro

Barcelona Zur Aufbesserung seiner schwierigen Finanzlage hat der FC Barcelona einen Teil seiner Fernsehrechte für mehr als 200 Millionen Euro verkauft, teilte der spanische Fußball-Club mit.

Mitte Juni waren bei einer Mitgliederversammlung zwei Vorschläge von Laporta zur kurzfristigen Erschließung neuer Einnahmequellen mit deutlicher Mehrheit angenommen worden, darunter der Verkauf der Medienrechte. Gebilligt wurde auch der Verkauf einer Beteiligung von 49,9 Prozent an der Barça Licensing and Merchandising (BLM), der 200 bis 300 Millionen Euro einbringen soll. Barça hofft, dass damit insgesamt rund 700 Millionen Euro in die leeren Clubkassen fließen. Auch eine Verpflichtung von Weltfußballer Robert Lewandowski sollte so möglich gemacht werden.