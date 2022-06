ÖFB : Baumgartner: Rangnick „der Beste“ für Österreich

Berlin Bundesligaprofi Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim freut sich „extrem“ auf die Zusammenarbeit mit Österreichs neuem Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick.

Die Österreicher hatten zuletzt die Qualifikation für die WM in Katar verpasst, ehe Rangnick den Job als ÖFB-Teamchef übernahm. Der 63 Jahre alte Ex-Coach von RB Leipzig, Hoffenheim und zuletzt Manchester United steht am Freitag im Nations-League-Spiel in Kroatien erstmals als neuer Verantwortlicher an der Seitenlinie.