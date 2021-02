Serie A : Bayern-Gegner Lazio weiter heimstark - Sieg gegen Sampdoria

Rom Lazio Rom hat sich mit einem Sieg in der italienischen Serie A auf das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern eingestimmt.

Der Hauptstadtclub setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen Sampdoria Genua durch und schob sich vorerst an Meister Juventus Turin vorbei auf Rang vier. Den entscheidenden Treffer zum siebten Heimerfolg in einem Pflichtspiel nacheinander erzielte der Spanier Luis Alberto in der 24. Minute mit einem Schuss aus rund 13 Metern.

Lazio empfängt den Königsklassen-Titelverteidiger aus München am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) zum Achtelfinal-Hinspiel. Lazio hat seit Mitte Dezember alle Partien im heimischen Olympiastadion gewonnen. Das entscheidende Duell des Teams von Trainer Simone Inzaghi mit den Bayern steht dann am 17. März beim deutschen Rekordmeister an. In der Liga liegen die Römer derzeit punktgleich hinter Stadtrivale AS wieder auf einem Champions-League-Rang, haben aber bereits zwei Spiele mehr als Juve mit Superstar Cristiano Ronaldo absolviert.