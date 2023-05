Fußball Bayern-Leihgabe Tillman in Schottland ausgezeichnet

Der in Nürnberg geborene Tillman, der die letzten Saisonspiele der Rangers wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste, war als 13-Jähriger von der SpVgg Greuther Fürth in die Jugend des FC Bayern gewechselt. Für die Münchner Profis lief er in bislang sieben Pflichtspielen auf. Für die A-Nationalmannschaft der USA kommt Tillman auf vier Länderspiele.