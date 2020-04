Leihspieler : Bayern-Profi Odriozola denkt schon an Rückkehr nach Madrid

Madrid Der spanische Fußball-Profi Álvaro Odriozola plant bereits den Abschied vom FC Bayern und die Rückkehr zu Real Madrid.

Der Mann aus dem Baskenland betonte aber: „Ich lebe in der Gegenwart und muss bis Saisonende an Bayern denken.“ Er wolle sich in München nach Anfangsschwierigkeiten noch durchsetzen. Seit seiner Ankunft in München bestritt er nur zwei von zehn Pflichtspielen, einmal stand er dabei in der Startelf. „Ich habe 100 Prozent Vertrauen in mich“, versicherte er. Das „entscheidende Drittel der Saison“ stehe noch an. Er wolle kämpfen, „wenn sich die Weltlage wieder normalisiert hat.“