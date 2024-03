Testspiel Bayern-Star Kane fehlt England im Spiel gegen Brasilien

Kane hatte sich am vergangenen Wochenende beim 5:2 im Bundesligaspiel beim SV Darmstadt 98 eine Blessur am Sprunggelenk zugezogen und war vorzeitig ausgewechselt worden. Trotz der Verletzung war der Torjäger zur Nationalmannschaft gereist, um sich vor Ort von seinen vertrauten Ärzten untersuchen zu lassen. Für Kane geht es auch darum, rechtzeitig vor der Partie des deutschen Rekordmeisters gegen Borussia Dortmund am 30. März wieder fit zu werden.