Primeira Liga Befreiungsschlag für Schmidt? Benfica holt Derbysieg

João Neves (90. Minute+4) und Casper Tengstedt (90.+9) drehten vor 62 166 Zuschauern eine kuriose Partie zugunsten von Portugals Fußball-Rekordmeister. Der schwedische Angreifer Viktor Gyökeres (45.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Sporting musste fast eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren, weil Verteidiger Gonçalo Inácio in der 51. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte.