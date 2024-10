Premier League Bei Heimsieg: Manchester-Fans fordern Guardiola-Verbleib

Fans von Manchester City haben mit einem riesigen Transparent beim 3:2 (1:1) in der Premier League gegen den FC Fulham Trainer Pep Guardiola zur Vertragsverlängerung beim englischen Meister aufgefordert. „Pep Guardiola - Volem Que Et Quedis!!!“, stand in Katalanisch in weißer Schrift auf dem hellblauen Banner zwischen zwei katalanischen Flaggen - übersetzt: „Pep Guardiola - Wir wollen, dass du bleibst!!!“.