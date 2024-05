Englischer Fußball Bellamy Übergangsnachfolger von Kompany beim FC Burnley

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern hatte Kompany am Mittwoch als neuen Trainer bekanntgegeben und ihn am Donnerstag offiziell vorgestellt. Den FC Burnley hatte der frühere Abwehrspieler des Hamburger SV und von Manchester City in der vergangenen Saison aus der zweitklassigen Championship in die Premier League geführt, den Klassenverbleib in der abgelaufenen Spielzeit hatte er dann aber mit der Mannschaft verpasst.