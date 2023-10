Trainer Carlo Ancelotti Bellingham begeistert: 20 bis 25 Tore „problemlos“ drin

Zehn Treffer in zehn Ligaspielen und drei weitere Tore bei drei Champions-League-Einsätzen stehen schon in Bellinghams Bilanz. In der Vorsaison war er im Trikot des BVB in insgesamt 42 Begegnungen lediglich 14 Mal erfolgreich. Der BVB erhielt für den Mittelfeldspieler 103 Millionen Euro als feste Ablösesumme, zudem bekommt der Club Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages.