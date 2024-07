Englische Fußball-Auswahl Bellingham dankt Southgate - „Ein unglaublicher Mensch“

Englands Fußball-Star Jude Bellingham hat den zurückgetretenen Nationaltrainer Gareth Southgate in den höchsten Tönen gelobt. Es sei ein Privileg, von jemandem geführt zu werden, der so engagiert und leidenschaftlich ist, schrieb der Offensivspieler von Real Madrid bei Instagram. „Gareth ist nicht nur mit Sicherheit einer der besten Trainer in der Geschichte der Nationalmannschaft, sondern auch ein unglaublicher Mensch. Vielen Dank für alles und alles Gute für das nächste Kapitel, Gaffer“, erklärte Bellingham.