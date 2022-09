Benfica Lissabon : Benficas Schmidt: Kein Vergleich zwischen Draxler und Götze

Lissabon Benfica Lissabons neuer Trainer Roger Schmidt will die Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Julian Draxler nicht mit dem Engagement von Mario Götze in seiner Zeit bei der PSV Eindhoven vergleichen.

Draxler sei ein Top-Spieler, „der uns in der Offensive insgesamt noch mehr Flexibilität gibt“, sagte Schmidt. „Es geht also nicht darum, ob sich Geschichte wiederholt. Es sollte immer um Inhalte gehen, nicht um Personen.“ Benfica hatte am Donnerstag Draxler vom französischen Meister Paris Saint-Germain bis zum Saisonende ausgeliehen. In Paris hatte der Offensivspieler keine Aussicht mehr auf Einsatzzeiten. Der 28 Jahre alte Draxler war 2014 wie Götze Weltmeister geworden.