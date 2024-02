Premier League Bericht: Crystal Palace holt Ex-Frankfurt-Coach Glasner

Eine geplante Spieltags-Pressekonferenz mit dem bisherigen Coach Roy Hodgson (76) sagte Crystal Palace am späten Vormittag kurzfristig ab. Der Trainer sei nach der Trainingseinheit am Morgen erkrankt, teilte der Verein kurz und knapp mit. Palace bestreitet sein nächstes Premier-League-Spiel am Montag gegen den FC Everton, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht.