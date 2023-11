Italienischer Fußball Bericht: Ermittlungen gegen Florenzi wegen Wettskandal

Mitte Oktober erschütterte ein Wettskandal um drei Jungstars der Azzurri den italienischen Fußball. Damals war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft von Turin sowie der italienische Fußballverband (FIGC) wegen des Vorwurfs illegaler Wetten gegen die beiden Nationalspieler Sandro Tonali von Newcastle United und Nicolò Zaniolo von Aston Villa ermittelt. Im Zentrum der Ermittlungen steht deren Auswahlkollege Nicolò Fagioli von Juventus Turin. Sie stehen unter Verdacht, an illegalen Online-Sportwetten beteiligt gewesen zu sein. Spieler dürfen nicht in Sportarten wetten, in denen sie selbst aktiv sind.