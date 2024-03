Serie A Bericht: Franck Ribery verlässt US Salernitana

Der weltweit gut vernetzte Transferexperte Gianluca Di Marzio von Sky Sport Italia berichtet nun, Ribery habe das Angebot von Salernitana abgelehnt, im Stab von Colantuono zu arbeiten. Er ziehe es vor, mit seiner Familie in München zu bleiben. Der stark abstiegsbedrohte Club wechselte in dieser Saison mehrfach seinen Trainer. Am Dienstag gab Salernitana das Aus von Liverani bekannt und nannte Colantuono als Nachfolger.