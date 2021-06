Ägyptische Nationalmannschaft : Bericht: Liverpool-Stürmer Salah nicht bei Olympia dabei

Liverpools Mohamed Salah könnte die Olympischen Spiele in Tokio verpassen. Foto: Clive Mason/PA Wire/dpa/Archivbild

Berlin Ägyptens Superstar Mohamed Salah wird nach einem Bericht von „The Athletic“ wohl die Olympischen Spiele in Tokio verpassen. Demnach werde Salahs Club FC Liverpool dem Stürmer keine Freigabe für eine Teilnahme am olympischen Fußball-Turnier erteilen, hieß es in dem Bericht.