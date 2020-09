Transfermarkt : Bericht: PSG will Draxler für Deal mit Arsenal einsetzen

Paris Der französische Spitzenclub Paris Saint-Germain ist einem Bericht zufolge bereit, sich von Fußball-Nationalspieler Julian Draxler zu trennen.

Ziel sei es, in einem Deal mit Premier-Leauge-Club FC Arsenal, den Franzosen Mattéo Guendouzi zurück an die Seine zu holen, berichtete die französische Sportzeitung „L'Équipe“ in Berufung auf PSG-Informationen.

Draxler sei einem Wechsel nach London nicht abgeneigt, berichtete die Zeitung. Der 26-Jährige will demnach aber noch seinen Vertrag in Paris beenden. Zuvor war Draxler in französischen Medien auch mit Leeds United in Verbindung gebracht worden. Der Premier-League-Aufsteiger hatte kürzlich Draxlers Nationalmannschafts-Kollegen Robin Koch verpflicht.